Irina Silva nas meias-finais em etapa do circuito mundial de ténis de mesa

A jovem madeirense Irina Silva carimbou hoje o passaporte para as meias-finais do WTT Youth Contender Vila Real 2024, prova do circuito mundial de ténis de mesa juvenil.

No Pavilhão dos Desportos de Vila Real abriu as portas hoje para o primeira dia de competição e onde estiveram envolvidos as várias competições destiandas ao sector feminino.

Nesta jornada inaugural destaque para a qualificação da atleta madeirense Irina Silva (CTM Santa Teresinha), para as meias-finais da prova de sub-13 Femininos, onde irá defrontar a espanhola Teresa Carrasco, amanhã (domingo), pelas 17 horas.

A jovem jogador insular em representação da selecção portuguesa esteve em plano de evidência na fase de grupos onde veio a vencer o grupo 1 com quatro vitórias em outros tantos jogos e acabando por não ceder qualquer set.

Venceu a colega de selecção Matilde Sousa por 11-7, 8-11, 11-8, 11-3 a espanhola Nour Slamti (11-7, 11-8, 11-5), a portuguesa Gabrieal Pina (11-6, 11-6, 12-10) e a francesa Lisa Zhao (FRA), está último por falta de comparência da adversária.

Já competição de sub-17 femininos, a atleta Leonor Gomes (CD São Roque) não conseguiu alcançar o mapa final ao ser terceira classificada no grupo 2, onde veio a perder com a francesa Elise Pujol por 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) e diante da espanhola Soia Couce, também por 3-0 (9-11, 4-11, 9-11).