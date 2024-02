No próximo mês, Portugal vai às urnas escolher o governo sucessor ao de António Costa. Serão eleições importantes, que certamente marcarão um virar de página na vida democrática portuguesa (para o bem ou para o mal…). Estas eleições estão marcadas para o dia 10 de Março. No entanto, se não conseguir votar nesse dia, pode sempre votar antecipadamente. Então o que precisa de fazer? Dependendo da situação, pode requerer o voto antecipado: 1) Para doentes internados em estabelecimentos hospitalares, ou presos não privados de direitos políticos, até dia 19 de Fevereiro (de 5 a 19 de Fevereiro). 2) os restantes eleitores, em território português, que pretendam votar antecipadamente em mobilidade, poderão requerer o mesmo de 25 a 29 de Fevereiro. Os dias da votação serão de 26 a 29 de Fevereiro para presidiários e doentes internados. Para os restantes eleitores em território nacional, será a 3 de Março.

Se estiver no estrangeiro, apenas necessita de ir até aos locais de voto definido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (consulados, delegações, etc.) entre 27 e 29 de Fevereiro e pedir para votar. Deverá levar consigo o seu cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte. Pode pedir o voto antecipado através da internet, em www.votoantecipado.pt, ou via correio electrónico em http://www.votoantecipado.mai.gov.pt/ indicando o nome completo; data de nascimento, número de identificação civil, mesa de voto antecipado em mobilidade onde pretende votar, email e/ou telefone. Pode ainda solicitar o voto antecipado por via postal, através do preenchimento do requerimento próprio (presente em www.portaldoeleitor.pt).Ou seja, qualquer eleitor nestas circunstâncias, pode (e deve!) pedir voto antecipado. Vai estar fora no dia 10 de Março? Peça para votar antecipadamente. Estará longe do seu local de voto no dia 3 e 10 de Março, mas continuará em Portugal? Peça para votar no local onde estará a 3 de Março! Vive no estrangeiro? Vote entre os dias 27 e 29 de Fevereiro nos locais definidos. Está preso ou internado? Também pode pedir voto antecipado! É um processo simples e rápido, contrariamente ao que acontece para as nossas legislativas regionais! – Contextualizando: O processo de requerimento do voto antecipado para as regionais é um hino à burocracia e abstenção! É um processo exclusivo apenas para militares, agentes de segurança interna, representantes de selecções nacionais, trabalhadores marítimos, aeronáuticos, ferroviários ou rodoviários de longo curso… os outros, nomeadamente os estudantes, ficam privados do seu direito. Depois, só dá para votar na região, uns dias antes, na Câmara Municipal da área de residência, mediante apresentação dos papéis que comprovem que tem direito a votar antecipadamente… portanto, se estiver fora nessa altura, ou dá um saltinho à região para votar, ou esqueça o seu voto. O pedido de voto antecipado na Madeira é retrógrado e ridículo! Está mais que na altura de mudar, e simplificar!Independentemente da situação, há alternativas ao dia 10 de Março. Basta querer! E… o seu voto poderá fazer toda a diferença… Não deixe que os outros decidam por si… Vote!