XI Encontro do Voluntários da RAM assinala efeméride com partilha de experiências

A Associação Casa do Voluntário em parceria com a comissão organizadora, nomeadamente ADCF – Garouta do Calhau, a Delegação da Madeira - Liga Portuguesa Contra Cancro, a Causa Social, a Casa de Saúde Câmara Pestana e a Cruz Vermelha – Delegação da Madeira, promovem esta quinta-feira, 5 de Dezembro, o IX Encontro de Voluntários na Região Autónoma da Madeira, a ter lugar no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

O IX Encontro de Voluntários na RAM tem, como principais objectivos, a partilha de experiências, enaltecer o trabalho desenvolvidos pelos voluntários nas diferentes instituições e realçar a sua importância e, acima de tudo, enaltecer o trabalho dos voluntários que prestam parte do seu tempo às instituições da Região.

O encontro contará com a presença do humorista Nilton Rodrigues como orador principal, para dar o testemunho da sua actividade voluntária.

Veja o programa previsto para amanhã:

9h00 - Recepção dos participantes

09h15 - Sessão de Abertura

9h30 Painel 1 - Voluntariado - Moderador: Ricardo Miguel Oliveira

Orador: Nilton, voluntário e humorista

10h30 - Projecção do vídeo sobre Voluntariado

10h40 - Coffee-Break

11h00 - Painel 2 - Responsabilidade Social

Moderador: Vice-presidente da Garouta do Calhau - António Jorge Pinto

Oradores: José Carlos Salvado, Grupo Continente Modelo Madeira; Helena Oliveira,

Grupo Porto Bay; José Manquinho, consultor da Ageas Seguros; Miguel Caires, Alberto Oculista; Pamela Araújo, Grupo Blandy’s

12h15 - Grupo de Percussão - ‘Os Macetitas’ - SocioHabitaFunchal

12h30 - Entrega de prémios aos voluntários

12h45 - Encerramento

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - 'The Future Is... Madeira Innovation Fest 2024', evento que terá lugar nos dias 5 e 6 de Dezembro, no Centro de Congressos do VidaMar, no Funchal, é uma organização da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e da ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal, que visa juntar "empresários, cientistas, designers, decisores públicos e empreendedores para explorar o cruzamento entre sustentabilidade, criatividade, humanismo e tecnologia".

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

14h30 às 17h00 - Cerimónia de entrega de diplomas aos estudantes que concluíram a primeira edição da Pós-Graduação em 'Perspectivas Actuais, Acompanhamento e Inserção em Serviço Social', ministrada pela Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades (UMa-FAH), em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, através Faculdade de Ciências Humanas (UCP-FCH).

15h30 - O Parlamento madeirense promove uma conferência/tertúlia 'Laços que ferem… Click’a na Mudança!', que tem pode objectivo alertar para a problemática da violência doméstica e incentivar o respeito pelos direitos humanos e as relações saudáveis.

16h00 - A Essência do Vinho está de regresso para a sua 12.ª edição na Madeira, no Fórum Pestana do Casino da Madeira, no Funchal, o seu palco original. Esta é um organização conjunta do DIÁRIO e da Essência Company.

18h00 - São lançados hoje, no Design Center Nini Andrade, os livros de João Carlos Abreu,'A Paixão de Rosa Flôr e outras histórias' e 'Whispering Tides'.

João Carlos Abreu lança dois livros Obras são da editora “Fraternitas”, que tem divulgado autores, não só insulares (Madeira e Açores) Tânia Cova , 02 Dezembro 2024 - 12:34

18h30 - Clube Desportivo Nacional realiza uma Assembleia Geral Ordinária

19h00 -Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 20

Conselho de Governo

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 05 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado e Dia Mundial do Solo:

1791 - Morre, aos 35 anos, o compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

1917 - Sidónio Pais lidera uma revolução que o levará ao poder.

1991 - O dirigente líbio Muammar Kadhafi anuncia o fecho de dois campos de treino do exército republicano irlandês (IRA) na Líbia e a detenção de suspeitos de envolvimento num atentado de Lockerbie contra um da avião da Panam, que matou 270 pessoas.

2011 - A crise política belga chega ao fim 540 dias depois, com o acordo sobre a composição do Governo, com 13 ministros, alcançado entre os seis partidos que integram a coligação.

2019 - Os Açores são a primeira região do país certificada como destino turístico sustentável e o primeiro arquipélago do mundo com esta certificação, atribuída a apenas 13 regiões no mundo e entregue com a categoria de "prata" pela Earthcheck.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma do parlamento que altera as regras de contratação pública em matéria de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assina o decreto que procede à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições legislativas para o dia 30 de Janeiro de 2022.

2023 - Morre, aos 79 anos, Denny Laine, guitarrista britânico, cofundador dos Moody Blues nos anos 1960 e dos Wings com Paul e Linda McCartney após a separação dos Beatles.

Pensamento do dia