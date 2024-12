Diplomas da 1ª edição da Pós-Graduação em Serviço Social entregues esta quinta

Na próxima quinta-feira, 5 de Dezembro, vai realizar-se a cerimónia de entrega de diplomas aos estudantes que concluíram a primeira edição da Pós-Graduação em 'Perspectivas Actuais, Acompanhamento e Inserção em Serviço Social', ministrada pela Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades (UMa-FAH), em parceria com a Universidade Católica Portuguesa, através Faculdade de Ciências Humanas (UCP-FCH).

A cerimónia terá lugar no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, com início previsto para as 17 horas. No entanto, a anteceder a cerimónia, das 14h30 às 16h00, vai decorrer a conferência 'Serviço Social e desenvolvimento integral da pessoa humana', proferida por Maria Isabel Santos (UMa-FAH e UCP – Católica Doctoral School), naquela que será a sétima e última sessão do ciclo de conferências iniciado em Outubro de 2023, no âmbito da Pós-Graduação.

Ao longo deste ciclo foram abordados temas pertinentes para os processos de intervenção em Serviço Social, especificamente 'Metodologias colaborativas e apreciativas na intervenção com públicos vulneráveis', 'O caso social em Saúde, Empreendedorismo social e inovação em Serviço Social: que desafios?', 'Governança local e trabalho em rede: a experiência de Cascais', 'Profissionais multidesafiados: a intervenção social sensível ao trauma', e 'Serviço Social e envolvimento no processo da política social'.

A Pós-Graduação em 'Perspectivas Actuais, Acompanhamento e Inserção em Serviço Social', teve início em Setembro de 2023, com o obcjetivo de proporcionar uma especialização aos profissionais de serviço social, e de outras profissões do trabalho social, que exercem a sua actividade na Região Autónoma da Madeira.