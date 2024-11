Acção de formação 'Literatura e Sociedade: Quem tem medo do Lobo Mau' com partilha de experiências

É com base na peça 'Quem tem medo do Lobo Mau? – um espetáculo aterrador em quatro tenebrosos atos' que a associação GATO - Grupo de Amigos do Teatro organiza uma acção de formação intitulada 'Literatura e Sociedade: Quem tem medo do Lobo Mau'. O evento decorre a 30 de Novembro na Quinta Magnólia e a 4 e 5 de Dezembro no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

A peça com autoria e encenação de Rodrigo Costa, está em exibição no Teatro Baltazar Dias, entre os dias 22 de Novembro e 6 de Dezembro.

"Considerámos, assim, e à semelhança do que já fizemos em anteriores produções, criar um evento formativo, com painéis e conferências onde os temas do espetáculo pudessem ser discutidos e alvo de reflexão, com momento de partilha de ideias e de experiências", explica em nota à imprensa. Esta é uma formação validada pela DRE com 13 horas para efeitos de progressão na carreira docente.

As inscrições podem ser feitas na plataforma INTERAGIR (para professores, mas outros interessados poderão comparecer. Para informações, deverão consultar as redes sociais do Grupo ou através do email [email protected].