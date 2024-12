O Parlamento madeirense promove amanhã, pela 15h30, uma conferência/tertúlia 'Laços que ferem… Click’a na Mudança!', que tem pode objectivo alertar para a problemática da violência doméstica e incentivar o respeito pelos direitos humanos e as relações saudáveis.

Trata-se de uma iniciativa inserida na campanha 'CLICK NA MUDANÇA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA' promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, em parceira com a Assembleia Legislativa da Madeira.

Neste encontro várias entidades reforçam o desafio à reflexão e adoção de atitudes e práticas que previnam e contrariem relações violentas em contexto de intimidação, que promovam a educação e defesa do respeito pela pessoa e seus direitos e potencializem o desenvolvimento da mudança social em ordem ao estabelecimento de relações saudáveis ​​e positivas.

São palestrantes Ivo Pereira, da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Núcleo Técnico da Madeira, Sandra Freitas, da Escola Secundária Francisco Franco, Teresa Carvalho, do Instituto de Segurança Social da Madeira, e Vera Duarte, voluntária da Associação Académica da Universidade da Madeira. O debate é moderado por Cláudia Carvalho do Instituto de Segurança Social da Madeira.

A conferência/tertúlia é aberta ao público e dá continuidade ao programa da Assembleia Legislativa da Madeira de comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que se assinala todos os anos a 25 de novembro.

O enquadramento de uma Tertúlia sobre Violência no namoro 'Laços que ferem… Clik´a na Mudança' nesta Campanha, no espaço emblemático da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, traduz um significado acrescido do envolvimento de toda a sociedade madeirense, incluindo os órgãos de soberania da Região no combate à violência nas relações de intimidade.

O envolvimento da Assembleia da Legislativa da RAM na promoção desta iniciativa traduz ainda o compromisso de contribuir com os meios disponíveis ao seu alcance para apoiar na prevenção e na criação de condições de proteção, autonomização e empoderamento das pessoas em situação de violência doméstica.

Exposição: Os lugares de afeto, os desafios que nos afetam

A par da tertúlia, no átrio do Parlamento madeirense, está patente uma exposição 'Os lugares de afeto, os desafios que nos afectam', constituída por trabalhos dos alunos do 11.º ano, das turmas 14 e 15, do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária Francisco Franco. São construções plásticas e artísticas construídas a partir de dinâmicas que afloraram os fenómenos das relações tóxicas, agressivas e violentas, e que tiveram o propósito de detetar os sinais de disfuncionalidade nas relações de intimidade, criar competências para sair de um ciclo de violência doméstica, munir os jovens de ferramentas para evitar relações violentas e validar comportamentos e relações saudáveis.

Os trabalhos foram orientados pela professora Isabel Lucas. Os estudantes, desafiados em workshops em contexto de sala de aula, exploraram o fenómeno das relações tóxicas, agressivas e violentas. A partir de embalagens, desenharam formas e volumes que dão corpo e estrutura simbólica a muitos lares sonhados para serem lugares de afetos, mas tantas vezes marcados pelo desencanto dos desafetos.

A exposição, patente na Assembleia Legislativa da Madeira, revela construções que são o espelho de todos os lugares onde proliferam relações de intimidade marcadas pela desigualdade do poder.

A mostra de trabalhos artísticos 'Os lugares de afecto, os desafios que nos afectam' pode ser admirada no Parlamento madeirense até ao final do ano.