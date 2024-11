Madeira assinala 25 anos de Laurissilva

Realiza-se, esta manhã, no Centro Cultural e Investigação do Funchal, a cerimónia oficial de abertura do programa que assinala os 25 anos da Laurissilva, sob o tema '25 anos de Reconhecimento, Milhões de Anos de Floresta'.

O programa que vem assinalar a Floresta Laurissilva da Madeira, reconhecida há 25 anos como Património Mundial Natural pela UNESCO, é uma iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

Sob o lema '25 anos de reconhecimento, milhões de anos de floresta', as celebrações reforçam o papel deste ecossistema na sustentabilidade e na preservação ambiental global.

O evento também homenageará figuras-chave no reconhecimento da floresta pela UNESCO, como Manuel Bazenga Marques, Paulo Rocha da Silva e Henrique Costa Neves.

A Laurissilva, considerada uma relíquia ecológica e biológica, encontra-se em bom estado de conservação, de acordo com os últimos reportes para a Rede Natura, assim como os efetuados pela IUCN - da União Internacional para a Conservação da Natureza - resultado de intervenções que visaram controlar espécies invasoras e reduzir o risco de incêndios.

Destaque-se a última grande acção realizada em cerca de 296 hectares, com um investimento superior a 1,1 milhões de euros, entre 2021 e 2024.

Durante o dia de hoje, também painéis temáticos abordarão a importância ecológica e científica da Laurissilva, com intervenções de investigadores de renome, e o seu papel no desenvolvimento sustentável, destacando-se iniciativas de conservação e impacto socioeconómico para a região.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 17h00 - Encontro Regional de Formação 2024, no Museu de Imprensa em Câmara de Lobos;

- 9h00 às 18h00 - 3º Encontro das Associações Insulares de Engenharia, com a presença de Pedro Fino, no Auditório do Museu Casa da Luz;

- 10h00 - Cerimónia de inauguração do Monumento em Honra/Memória dos Combatentes do Concelho da Ponta do Sol (seguido de um Madeira de Honra), junto ao jardim do parque de estacionamento

- 10h00 - DRABL apresenta diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional

Sessão de Abertura, com a presença de Eduardo Jesus, no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira

- 10h30 - PSD Madeira realiza Iniciativa no Externato São Francisco de Sales – Prazeres.



- 10h30 - Sessão de Abertura na XIII Convenção das Delegações, promovida pela Ordem dos Advogados, com a presença de José Manuel Rodrigues, no Centro de Congressos da Madeira;

- 11h00 - Miguel Albuquerque, participa na cerimónia de entrega a 136 alunos de Prémios de Mérito, na Escola Secundária Gonçalves Zarco - Barreiros

- 12h00 - Conferência de Imprensa do "XXXVIII Festival de Música da Madeira * Março/2025", com a presença de Eduardo Jesus, no Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicente´s

- 13h00 às 15h00 - Benção das Capas Finalistas do Liceu

- 14h30 às 16h00 - Benção das Capas Escola Profissional DR. Frencisco Fernandes

- 15h00 - PS reúne-se com o Sindicato dos Professores da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 16h00 - Abertura da "Aldeia Natal", na Praça do Município

- 17h00 - Miguel Albuquerque, vai estar na abertura da mostra “Entre o mar o céu. A Ilha”, nos Jardins da Quinta Magnólia

- 17h30 - Marítimo realiza Assembleia-Geral Ordinária em Santo António

- 18h00 - Apresentação de Vinhos Octávio Freitas Winery, na Loja do Vinho;

- 18h00 - AOCM apresenta o ciclo "Os Livros de Luzia: Visita ao universo através da Música", no Museu Quinta das Cruzes - Funchal

- 18h00 - Projeto multidisciplinar "Misplacing" Finissage, na Fortaleza São João Baptista do Pico - Funchal

- 18h00 - 10.ª Edição do Evento “Sidra & Food Match – Aromas, Cores e Sabores”, no Jardim da Serra

- 18h30 - Inauguração da iluminação de Natal na Ribeira Brava

- 19h00 - "À conversa com... Kurt Milner" na Galeria Anjos Teixeira

- 19h00 - Apresentação da segunda edição do livro de poesia «Arestas», de Sílvia M. Vasconcelos, o Hotel Orquídea

- 19h30 - Mostra de Cinema eGames On Film, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 20h00 - Espectáculo "Evoé", no Auditório da Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras do Funchal

- 20h30 - Concerto de Celebração do 114º aniversário da Banda Recreio Camponês, no auditório Maetro Victor Sousa - Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

- 22h00 - Rali Porto Santo - 1.ª Prova - “Porto Santo Line”, no Kartódromo

- 22h15 - Moda Madeira 24

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano e Dia Mundial das Doenças do Movimento

- Este é o tricentésimo trigésimo quarto dia do ano. Faltam 32 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1807 - Invasões: As forças francesas entram em Lisboa. A regência é substituída pelo poder da Junta do chamado El-Rei Junot.

1874 - Nasce, em Avanca, António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, médico, neurologista, cientista, professor, político, escritor, ensaísta e industrial. Criador da psicocirurgia e Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949 pela descoberta da leucotomia pré-frontal (lobotomia).

1899 - O suíço Hans-Max Gamper Haessig, Joan Gamper, e mais 11 homens (Otto Kunzle e Walter Wild da Suíça; John e William Parsons da Inglaterra; Otto Maier da Alemanha; e Lluís d'Ossó, Bartomeu Terradas, Enric Ducal, Pere Cabot, Carles Pujol e Josep Llobet da Catalunha) fundam o FC de Barcelona, durante uma reunião no ginásio Sole.

1924 - Morre, com 65 anos, o compositor italiano Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, Giacomo Puccini, autor de "La Bohéme" (1896), "Tosca" (1900) e "Madame Butterfly" (1904).

1926 - O general António Óscar de Fragoso Carmona assume a Presidência da República, no âmbito da Ditadura Nacional saída do golpe de 28 de maio.

1929 - Richard Evelyn Byrd, tenente da marinha norte-americana, efetua o primeiro voo sobre o Polo Norte.

1945 - Joseph Tito proclama a constituição da República Socialista da Jugoslávia.

1947 - A Organização das Nações Unidas (ONU) aprova, pela resolução 181, o plano de divisão da Palestina em dois territórios - um judaico e outro palestiniano -, dando origem ao Estado de Israel no ano seguinte.

1962 - A França e o Reino Unido estabelecem o acordo para a construção do avião supersónico Concorde.

1968 - A Organização das Nações Unidas (ONU) condena de novo a política colonial portuguesa que considera "uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

1973 - A Cimeira Árabe aprova a resolução para o embargo de petróleo a Portugal. Em causa, a guerra em África.

1981 - Morre, com 43 anos, a atriz norte-americana Natalia Nikolaevna Zackharenko, Nathalie Wood.

1985 - Entra em vigor o acordo entre Londres e Dublin que concede à República irlandesa um papel consultivo formal no governo da província britânica da Irlanda do Norte.

1986 - Morre, com 82 anos, o ator norte-americano Archibald Alexander Leach, Cary Grant.

1987 - A Swapo inaugura em Luanda a sua agência noticiosa, The Namibian Press Agency (Nampa).

1989 - Revolução de Veludo na Checoslováquia: Vasil Mohorita, dirigente do Partido Comunista, promete eleições livres no prazo de um ano.

1990 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 678 que autoriza o recurso à força para obrigar o Iraque a retirar do Kuwait até 15 de janeiro.

2000 - Votação final do Orçamento do Estado para 2001. O documento é aprovado com os votos do PS e com a abstenção do deputado independente, ex-CDS/PP, Daniel Campelo. Todos os partidos da oposição votam contra.

2001 - Morre, com 58 anos, o músico britânico George Harrison, cofundador e guitarrista dos Beatles.

2002 - O tribunal indonésio de direitos humanos absolve o antigo comandante militar de Díli, Endar Priyanto, dos crimes cometidos em Timor-Leste, alegando que o processo não foi provado pela Procuradoria.

2005 - Morre, com 77 anos, Manuel de Brito, o mais antigo galerista português, fundador da Galeria 111, em Lisboa, importante colecionador e dinamizador da arte portuguesa contemporânea.

2006 - Toma posse o presidente do novo governo da Catalunha, Espanha, o socialista José Montilla.

- O Papa Bento XVI celebra a primeira missa na igreja da Virgem Maria, perto das ruínas da mítica cidade de Éfeso, num país muçulmano, no segundo dia da sua visita à Turquia.

- Morre, com 37 anos, Pedro Cabral Adão, diplomata, cônsul de Portugal em Goa, Índia.

- Morre, aos 47 anos, José Matias Poeta, historiador e cinéfilo, um dos principais animadores do antigo Festival de Cinema da Figueira da Foz.

2007 - Os ministros dos Transportes e das Telecomunicações da União Europeia aprovam, em Bruxelas, o projeto de sistema de navegação por satélite Galileo.

2008 - O escritor português António Lobo Antunes recebe, na cidade mexicana de Guadalajara, o Prémio de Literatura em Línguas Românicas, no primeiro dia da XXII Feira Internacional do Livro.

- Morre, com 90 anos, o arquiteto dinamarquês Jorn Utzon, distinguido com o Prémio Pritzker pela criação da Sydney Opera House, na Austrália, segundo o júri, um dos mais icónicos edifícios do século XX.

2009 - Suíça referenda minaretes. Vitória folgada da proibição de construção de minaretes nas mesquitas do país, levada à votação popular por iniciativa da direita nacionalista. A ministra suíça das Relações Exteriores, Micheline Calmy-Rey, manifesta-se "chocada" com o resultado.

2011 - O médico pessoal do músico norte-americano Michael Jackson, Conrad Murray, é condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário do cantor, a 25 de junho de 2009.

2012 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução para a elevação do estatuto da Palestina a Estado observador não-membro. A resolução é aprovada com 138 votos a favor, nove votos contra e 41 abstenções.

- Morre, com 78 anos, Duarte Pimentel, artista plástico açoriano.

2014 - Confrontos entre manifestantes pró democracia e polícia, em Hong Kong, China, resultam em dez feridos e 28 detidos, após quatro noites de tensão no bairro de Mong Kok.

2016 - Cinco pessoas sobrevivem a um desastre de avião, perto do aeroporto internacional da cidade colombiana de Medellín, e 76 morrem. O aparelho fazia um voo 'charter' com 81 pessoas a bordo, incluindo a equipa de futebol brasileira Chapecoense Real, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana com uma equipa colombiana.

2017 - Morre, aos 79 anos, Belmiro de Azevedo, engenheiro e empresário, durante décadas líder da Sonae - Sociedade Nacional de Estratificados.

2018 - A música reggae jamaicana é inscrita na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2019 - Duas pessoas, além do atacante, morrem vítimas de um ataque na Ponte de Londres, em Inglaterra, e várias ficam feridas, algumas em estado grave.

- Morre, aos 101 anos, Yasuhiro Nakasone, politico conservador japonês, primeiro-ministro entre 1982 e 1987.

2020 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido no XXI congresso nacional do partido, em Loures, Lisboa.

- Morre, aos 42 anos, Papa Bouba Diop, ex-futebolista senegalês, autor do primeiro golo do Senegal em Mundiais.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta pela segunda vez o Decreto da Assembleia da República n.º 199/XIV, de 5 de novembro de 2021, que despenaliza a morte medicamente assistida, envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido.

- O argentino Lionel Messi conquista pela sétima vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

- Morre, com 55 anos, João Alexandre 'Dapin', o primeiro surfista português de nível internacional, vice-campeão europeu em 1991.

2023 - Morre, aos 100 anos, Henry Kissinger, nascido na Alemanha numa família judia, antigo secretário de Estado norte-americano, figura incontornável da diplomacia mundial durante a Guerra Fria, dominou a política externa dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Prémio Nobel da Paz em 1973 juntamente com o homólogo vietnamita Le Duc Thuo pelas negociações secretas para pôr fim à guerra do Vietname.

PENSAMENTO DO DIA: