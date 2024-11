Membros do Conselho Económico e de Concertação Social da RAM tomam posse amanhã

Vai decorrer, amanhã, a partir das 17h30, no saão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a tomada de posse dos novos membros do Plenário do Conselho Económico e de Concertação Social da RAM (CECS-RAM), uma instituição fundamental no processo de diálogo e concertação social entre as diversas entidades e parceiros sociais da região.

A cerimónia, presidida pelo presidente do CECS-RAM, António Abreu, e contará com a presença do Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues, para além de todos os partidos com assento na parlamento regional e outras entidades, marcando assim o início de um novo ciclo para o Conselho, cujo objectivo principal "é promover uma maior colaboração entre o Governo Regional, as associações patronais, os sindicatos, e outras entidades representantes da sociedade civil, com vista à definição de políticas económicas e sociais que atendam às especificidades da Região Autónoma da Madeira".

O Conselho Económico e de Concertação Social da RAM tem um papel decisivo na construção de soluções que visam a sustentabilidade económica da Região, o desenvolvimento do emprego, o fortalecimento da justiça social e o equilíbrio nas relações laborais.

O novo Plenário é composto por representantes de diversas áreas, incluindo o sector público, privado e social, com a missão de assegurar que as decisões estratégicas da Região sejam tomadas de forma inclusiva e participativa, garantindo a consulta e o consenso entre os diversos atores sociais.