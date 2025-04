Nova Direita apresenta Paulo Azevedo como cabeça-de-lista

O partido Nova Direita (ND), reunido esta manhã em Conselho Nacional, avançou com os nomes dos cabeças-de-lista para as Eleições Legislativas de 2025. Paulo Azevedo é o cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira.

"O partido liderado por Ossanda Liber optou por uma abordagem estratégica nas eleições de Maio, concentrando os seus esforços nos círculos eleitorais onde identificou maior receptividade às suas ideias e uma base sólida para construir uma representação efectiva. Esta decisão reflecte o pragmatismo e a responsabilidade do partido, que prefere consolidar a sua presença de forma estruturada e sustentável, em vez de dispersar recursos numa fase inicial do seu crescimento", indica nota à imprensa.

“Não se trata de ausência, mas de foco. Queremos garantir que a nossa mensagem chega com força onde já temos raízes e onde os portugueses nos chamam para fazer a diferença”, afirma Ossanda Liber, presidente do partido.

Lista candidatos ND:



Lisboa - Ossanda Liber

Aveiro - Ricardo Gonçalves

Beja - Jorge Valente

Braga - José Peixoto

Coimbra - Joana Rodrigues

Faro - Carlos Natal

Porto - Israel Pontes

Setúbal - João Araújo

Viseu - Carlos Andrade

Madeira - Paulo Azevedo (cabeça de Lista às regionais 2025)

Europa - Pedro Godinho

Fora da Europa - Alexandre Mendes