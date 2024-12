O golpe está a um telefone de distância

6. Burla 'Compra e venda de viaturas'

Nesta burla, a "vítima responde a um anúncio estrategicamente colocado pelo burlão em plataformas de compra e venda de viaturas, a um preço bastante mais atractivo que o habitual no mercado. De acordo com a autoridade, pode ser apresentada em dois tipos

- Falso Transportador - Estabelecido o contacto entre ambos, o burlão solicita um pagamento (normalmente por transferência bancária) para fazer face às despesas de transporte da viatura, ou resolução de problemas alfandegários, sendo o remanescente pago no acto da entrega. Esta empresa transportadora não existe, ou existindo a página online as mensagens são devidamente manipuladas de forma a fazer parte da trama, dando inclusive a possibilidade de introduzir um código de rastreio para saber em que ponto do transporte se encontra a viatura.

- Negócio através de Intermediário - O burlão cria várias contas nas diversas plataformas online de compra e venda de viaturas, colocando anúncios clonados de viaturas apelativas das quais não é proprietário, utilizando fotografias e descrições de viaturas existentes na internet, mas a um valor manifestamente inferior ao solicitado pelo legítimo proprietário. "O suspeito passa a receber os contactos dos pretendentes à compra da viatura em questão, entrando posteriormente em contacto com o verdadeiro proprietário do anúncio, preferencialmente através da plataforma WhatsApp, encenando uma história de cobertura, passando a ser o intermediário entre o interessado no falso anúncio e o legítimo anunciante, mantendo conversa com ambos até conseguir um encontro. Na história de cobertura o suspeito identifica-se a ambos os intervenientes como familiar ou sócio, a quem este tem uma dívida que será findada aquando do negócio de compra e venda do veículo".