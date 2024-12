Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil pediu a “cessação” de funções

O presidente do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC), Coronel António Nunes, deverá deixar o cargo, a pedido do próprio, segundo o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque revelou hoje que António Nunes “falou com o senhor secretário [Pedro Ramos] no sentido de pedir a cessação das suas funções por motivos familiares”.

Justifica o desejo do militar em deixar as funções no SRPC pelo facto de ter residência no Continente onde “tem familiares que estão dependentes da sua presença”.

O presidente do Governo diz que a decisão ainda “será tomada” e assegura que a confirmar-se a mais que provável saída de António Nunes, ainda não está encontrado o seu substituto.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à Loja do Cidadão e ao Balcão da Inclusão, um novo serviço da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.