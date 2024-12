80.º Encontro do AMMMSU no concelho de São Vicente

O 80.º Encontro do AMMMSU (Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) realiza-se a 8 de Dezembro na Igreja Paroquial da Boaventura, concelho de São Vicente.

O programa é o seguinte:

11h00-Missa na Igreja Paroquial da Boaventura;

11h45 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja no fim da missa;

13h00- Almoço no restaurante 'Quebra Mar' que fica localizado em S. Vicente.

Os interessados em participar deverão deverão fazer reserva através do número 968041678 até 6 de Dezembro.