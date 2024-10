ARDITI e ACIF apresentam festa da inovação "The Future Is…"

"The Future Is... Madeira Innovation Fest 2024", evento que terá lugar nos dias 5 e 6 de Dezembro, no Centro de Congressos do VidaMar, no Funchal, é uma organização da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e da ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal, que visa juntar "empresários, cientistas, designers, decisores públicos e empreendedores para explorar o cruzamento entre sustentabilidade, criatividade, humanismo e tecnologia".

O evento "contará com talks, networking e experiências imersivas, promovendo um ambiente de reflexão e interação sobre o futuro", anunciam, almejando posicionar a Madeira como "um ponto de encontro para líderes e agentes de mudança regionais. Com o objetivo de construir uma região mais inteligente e sustentável, irá inspirar e fomentar a partilha de visões e oportunidades de colaboração, alicerçadas na inovação", acrescenta.

"The Future is..." é de participação gratuita, mediante pré-inscrição. Para participar neste "encontro transformador" e fazer "parte da comunidade que está a moldar o futuro". Para garantir o seu lugar é seguir o link thefutureis.pt.