'Liceu' assinala o Natal com a exposição Iguarias da Festa

A Escola Secundária Jaime Moniz, através do seu Núcleo Museológico, e em parceria com o Museu Etnográfico da Madeira, apresenta a exposição temporária "Iguarias da Festa", que poderá ser visitada no Largo do Museu, até ao dia 15 de Janeiro de 2025.

"Esta mostra, proveniente do Museu Etnográfico, tem como finalidade a divulgação das tradições gastronómicas do Natal da Madeira, assim como, valorizar e sensibilizar para a nossa herança cultural", informa a escola.

"Outrora, sobretudo nos meios rurais, as famílias cuidavam do chamado porquinho da Festa, para ser abatido nas vésperas que antecedem o Natal. Parte do animal era consumido nesta época e as partes restantes eram todas aproveitadas, transformadas em linguiça, carne vinha-de-alhos, torresmos, carne salgada e banha, para serem consumidas ao longo de todo o ano. Esta tradição surge associada à subsistência das famílias, já que, muitas vezes, a carne do porquinho da Festa era a única existente na dieta alimentar do povo. A função do porco marca o início da preparação deste acontecimento do ano, logo após o dia santo de 8 Dezembro", acrescenta.

"Seguia-se a preparação dos licores, com a fruta colocada previamente em infusão, a confecção da doçaria, como os bolos e as broas de mel, o bolo de família, entre outros, e terminava com a amassadura do pão e a armação da 'lapinha', nas vésperas do Natal", com "as rotinas do trabalho agrícola, nas zonas rurais, abrandavam no mês da Festa, para dar lugar à preparação das iguarias", conclui.