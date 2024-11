Bombeiros Voluntários Madeirenses com formação em canyoning

Dezoito elementos da equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses concluíram recentemente uma formação especializada em técnicas de Salvamento em Grande Ângulo (SGA) em ambiente de canyoning.

O primeiro grupo teve formação entre 5 e 26 de Outubro e o segundo de 2 a 23 de Novembro.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, os principais objectivos desta formação “visaram a capacitação dos formandos com competências técnico-operacionais indispensáveis para salvamentos em contextos desafiadores como o canyoning, uma modalidade desportiva em crescimento na Madeira”.

Assim, esta equipa terá a missão de realizar resgates e garantir a segurança dos praticantes desta actividade desportiva em ambientes montanhosos e de elevado risco.

De referir também que no dia 17 de Junho de 2024, a equipa recebeu novos equipamentos apropriados para operações de salvamento, numa cerimónia que contou com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, o que “reforça a aposta no desenvolvimento de áreas desportivas, nas quais se incluem o canyoning, garantindo uma segurança e prestação de socorro mais especializada”.

“Além disso, estes equipamentos promovem a excelência no apoio aos desportistas que escolhem a Região para as suas actividades”, acrescenta, dando conta de que esta formação promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil, através da Divisão de Formação, foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 20-30.