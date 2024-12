500 Maiores cresceram a um ritmo superior ao tecido da Região e total do país

As 500 Maiores empresas da Madeira cresceram a um ritmo superior ao tecido da região e total do país. O crescimento do negócio em 2023 foi transversal a todos os sectores de actividade. O negócio das 500 Maiores cresceu em todos os sectores desde 2019, com particular destaque para as actividades imobiliárias com uma taxa de 375%, com 99 milhões de euros registados, seguiu-se energias e ambiente com 119%, logo depois de serviços empresariais, construção, alojamento e restauração.

Mais de metade das 500 Maiores empresas da Madeira estiveram em expansão durante os últimos 4 anos, 33% em produtividade, 7% em contração e apenas 4% em vulnerabilidade. Mais de ¾ das 500 Maiores são resilientes, ou seja este indicador avalia a capacidade de uma empresa enfrentar um choque excepcional e não previsto com impacto significativo no seu processo produtivo e comercial, permitindo posicionar cada empresa relativamente ao setor em que se insere. 88% das 500 Maiores empresas da Madeira têm um risco de Failure Mínimo ou Reduzido

Mais de 1/3 das 500 Maiores empresas da Madeira têm um score ESG elevado e médio-alto.

Este é outra das constatações de um estudo que está sendo apresentado na 35.ª edição das ‘500 Maiores’, pela empresa Informa DB que analisou diversos indicadores económicos no decorrer da iniciativa que decorre no Savoy Palace e onde está a nata dos empresários madeirenses, numa organização anual que junta a PREVISÃO, a ECAM, a PKF- MADCONTA, e o DIÁRIO – a que se associa desde 2015 a INFORMA D&B, a única entidade responsável pela pesquisa, recolha e tratamento dos dados – a estima pelas empresas que dão dimensão global à Região.

Presente está também o presidente do Governo Regional e ainda o orador principal Luís Marques Mendes que abordará o tema ‘Os desafios no crescimento da Madeira’, devidamente enquadrados na conjuntura internacional e nacional.