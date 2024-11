Candidaturas para o Natal na Praça cresceram 13%

A Câmara Municipal do Funchal recebeu, este ano, 163 candidaturas à participação no evento Natal na Praça, que arranca já este domingo, na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores. O evento contará com a presença de 125 marcas participantes, com oferta de produtos exclusivos e diferenciadores.

No fundo, há um crescimento de 13% no número de candidaturas, quando comparado com o ano anterior. Contudo, devido à limitação de espaço, cerca de 23% das candidaturas não puderam ser integradas, "embora o município reconheça a qualidade e a excelência dos produtos e das respetivas marcas candidatas".

Este é o 10.º ano consecutivo em que a autarquia organiza o evento que, este ano, acontece nos dias 1, 8 e 15 de Dezembro, entre as 9h e as 20 horas. O primeiro domingo será dedicado à Moda, Acessórios e Decoração; a 8 de Dezembro será dado destaque às Iguarias de Natal; e, por fim, a 15 de Dezembro haverá Feiras Temáticas, incluindo moda, decoração, pintura, artesanato, antiguidades, gastronomia, entre outros.

"O 'Natal na Praça' reflecte o crescente investimento municipal em organização, decoração, dinamização e divulgação, especialmente nas redes sociais, garantindo um impacto positivo tanto para os participantes como para os muitos visitantes, residentes e turistas que escolhem vivenciar o espírito natalício nos primeiros três domingos de Dezembro", indica nota à imprensa.