Estabilidade e Boa Governação: Pilares para o Futuro de Portugal

Portugal está numa encruzilhada – e não por culpa de quem governa bem, mas por obra de quem gosta de sabotar os que já provaram que fazem, bem, melhor.

A rejeição da moção de Confiança, não foi mais do que um golpe com o intuito de derrubar o XXIV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, e assim atirar o país para eleições antecipadas e para um pântano de incerteza.

Estabilidade e boa governação não são “luxos” – são o “oxigénio” de uma nação que quer “respirar” prosperidade, qualidade de vida, crescimento económico e esperança.

E foi, precisamente, Estabilidade e Boa Governação - o que a Aliança Democrática - contraventos e marés - deixou ao país em apenas onze meses de governação.

Esse foi o caminho que a AD propôs resgatar, enquanto outros preferiram chafurdar no caos e na desordem.

A estabilidade política não é negociável – é a espinha dorsal de qualquer sociedade moderna.

Sem ELA, as empresas “tremem”, os cidadãos retraem-se e o Estado naufraga em improvisos.

Com ESTABILIDADE, florescem o investimento, o consumo e a paz social.

Mas estabilidade - sem boa governação – é mero esqueleto – e a AD deu-lhe vida, “músculo”, alma e esperança aos Portugueses.

Boa governação é transparência, é eficácia, é colocar os cidadãos no coração das decisões.

É transformar números em resultados, confiança em esperança, e caos herdado em ordem conquistada.

Boa governação é resolver os problemas que “matam” a felicidade das pessoas.

O Governo da AD, em apenas 11 meses, fez mais pelo país do que aquilo que socialistas e geringonças de esquerda não conseguiram em décadas, apesar das mãos atadas por uma oposição que esteve sempre mais interessada em conquistar o poder, do que respeitar que, quem vence as eleições, deve implementar as medidas escolhidas pelos eleitores.

- Boa Governação, é conseguir um excedente orçamental de 0,7% do PIB em 2024, meio ponto acima da previsão socialista, mesmo com todas as medidas adicionais que fizeram aumentar a despesa, nomeadamente acordos de carreiras, bónus nas pensões, e com menos receita em virtude das alterações fiscais.

- Boa Governação é reduzir a dívida pública para 94,9% do PIB;

- Boa Governação, é promover o crescimento económico sendo que o PIB cresceu 1,9% em volume em 2024 – quase o dobro da UE (1%) e acima da previsão míope do PS que era de 1,5%.

- Boa governação é termos, em fevereiro deste ano, 5.2 milhões de pessoas empregadas, valor mais elevado desde fevereiro de 1998, com uma taxa de desemprego, em termos homólogos, que caiu 0,1 pontos face a fevereiro de 2024.

- Boa Governação é imprimir políticas económicas que potenciem o investimento, que cresceu, em 2024, 2,3%.

- Boa governação transmite confiança e credibilidade aos mercados sendo que se recuperou o Rating da República em A – perdido em 2010 sob o Partido Socialista de José Sócrates.

Tudo isto, e haveria muito mais, em apenas 11 meses, com três quartos do orçamento de 2024 (abril a dezembro), transformando um plano socialista medíocre num verdadeiro motor de progresso.

A 11 de março de 2025, a AD desafiou o PS para a estabilidade e mostrou resultados e números que não enganam.

O PS respondeu com insinuações baratas e o Chega seguiu a mesma estratégia.

Nos Açores, em 2023, PS-Chega-BE-IL-PAN derrubaram intencionalmente Bolieiro. Nas eleições de 2024, o povo escolheu a estabilidade.

Na Madeira, em janeiro de 2025, PS e Chega censuraram um bom Governo do PSD. Em março, aqueles que censuraram, foram Censurados pelo POVO, perdendo votos e mandatos. Miguel Albuquerque foi o grande vencedor!

No próximo dia 18 de maio, temos eleições para a Assembleia da República. Nesta linha, o voto útil é na coligação PSD/CDS, porque votar noutros partidos, como PS, JPP e Chega, é colocar em risco a Nossa Autonomia que não é uma dádiva, mas uma conquista feita com coragem, sacrifício e visão.

Para termos Mais e Melhor Autonomia, precisamos de deputados comprometidos com a Nossa Terra. E isso só se consegue com deputados que colocam a Madeira e o Porto Santo em PRIMEIRO LUGAR!