Outubro ultrapassa pela primeira vez um milhão de dormidas

De acordo com os primeiros dados apurados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Outubro de 2024, "estima-se a entrada de 204,0 mil hóspedes, os quais geraram 1.054,1 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 5,3% e de 7,2%, respectivamente", informa hoje a DREM, de acordo com informação disponibilizada pelo INE.

Salienta a DREM que além dos "valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Outubro de 2024" (1.912,8 mil; +5,7% que no mesmo período de 2023), ou seja já perto de 2 milhões de hóspedes, quando há um ano estava nos 1,8 milhões, é evidente o crescimento nas dormidas dos 10 meses já contabilizados, que se aproximaram dos 10,1 milhões (+6,3% que no mesmo período de 2023)". Ou seja, em 10 meses já se ultrapassaram os quase 9,45 milhões do mesmo período do ano passado.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Outubro de 2024, apresentaram um acréscimo homólogo de 2,8%, variação ligeiramente superior à verificada a nível nacional (+2,5%)", destaca.

Foto DREM

E acrescenta a DREM que "na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 18,1% relativamente ao mês homólogo, rondando as 173,6 mil (16,5% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro cresceram 5,2%, situando-se em 880,5 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 46,4 mil e os com residência no estrangeiro, 157,6 mil", denotando-se uma recuperação do mercado nacional que, este ano, estava em perda (-6,6% no acumulado até Setembro). "No País, em Outubro de 2024, as dormidas de residentes totalizaram 1,9 milhões, +1,2% face ao mês homólogo, enquanto as dormidas de não residentes somaram 5,7 milhões, crescendo 3,0% comparativamente a Outubro de 2023", diz ainda.

A autoridade estatística regional nota que "todas as regiões, com excepção do Alentejo (-4,4%) registaram acréscimo de dormidas, tendo os maiores aumentos sido registados na RA Açores (+10,8%), no Centro (+7,0%), no Norte (+4,6%) e na Península de Setúbal (+4,5%). O Algarve (+0,4%), o Oeste e Vale do Tejo (+2,0%) e a Grande Lisboa (+2,2%) apresentaram crescimentos mais modestos", ficando atrás da Madeira que, na contabilidade do INE, cresceu 2,8%.

Fonte: DREM

Também são avançadas as estimativas que "mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 83,5% do total de dormidas. Nesse conjunto, em Outubro de 2024, o mercado da Alemanha foi o que registou mais dormidas, com cerca de 233,2 milhares (+9,0% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 188,7 milhares (-7,6%), e da França, com 77,4 mil (+17,1%)", o trio da frente que tem sido a base do turismo regional.

Os resultados mais detalhados serão conhecidos dentro de 15 dias.