CH diz que Cafôfo revela "total fragilidade e falta de estratégia"

Num comunicado intitulado 'circo do PS chega à cidade', o Chega diz que Paulo Cafôfo e o PS-Madeira estão a tentar transformar o CH "no alvo preferencial das suas palhaçadas políticas". "Cafôfo revela, mais uma vez, a sua total fragilidade e falta de estratégia ao tentar esconder a sua irrelevância com ataques ao CHEGA, ao invés de enfrentar os verdadeiros problemas que afetam a Madeira", refere o partido.

É de bradar aos céus que o PS e Paulo Cafôfo venham agora propor uma auditoria frouxa e inócua, quando, por exigência do CHEGA-Madeira, já está garantida uma auditoria séria e profunda às contas do Governo Regional de Miguel Albuquerque desde 2015. Mais irónico ainda é ver Cafôfo manobrar para aprovar, de forma dissimulada, um orçamento que claramente já negociou nos bastidores com o PSD. CH

O partido liderado por Miguel Castro acusa o PS de ser "submisso, conivente com o PSD, que prefere fazer teatro político em vez de defender os interesses dos madeirenses", isto porque votou o adiamento da discussão da moção de censura para depois da aprovação do Orçamento da Região.

"O CHEGA-Madeira não compactua com estas jogadas de bastidores. Estamos aqui para combater o oportunismo político e exigir responsabilidade e transparência. A Madeira merece mais do que um circo de incompetência e promessas vazias protagonizado por Paulo Cafôfo e o seu PS", termina.