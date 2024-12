Lançado abaixo-assinado pela ligação entre o Curral das Freiras e a Boaventura

A população do Curral das Freiras lançou um abaixo-assinado, onde é exigida a ligação rodoviária entre a freguesia do Curral das Freiras e a freguesia da Boaventura.

Nesse sentido, a CDU marcou hoje presença na freguesia de Câmara de Lobos, a fim de manifestar o seu apoio à população, garantindo que "é fundamental que seja garantida uma ligação viária alternativa entre o sul e a costa norte da ilha da Madeira, de e para o concelho de São Vicente. Para além da alternativa viária, esta seria uma aposta num novo circuito turístico para a Região Autónoma da Madeira", sublinha, através de comunicado.

O partido explica que a estrada entre o Curral das Freiras e Boaventura é um "investimento fundamental" para o desenvolvimento humano e social do povo do Curral das Freiras e para o povo de Boaventura, sendo, ao mesmo tempo, "uma obra decisiva para a coesão económica e para o progresso da Região".

Já nos anos de 1983/ 1984 o Governo Regional definiu como uma prioridade para o desenvolvimento regional a concretização da estrada de ligação entre o Curral das Freiras e a Boaventura. O Governo Regional prometeu e não cumpriu a promessa de efectivar a ligação entre as freguesias de Boaventura e Curral das Freiras. CDU

A CDU lembra que o Governo Regional chegou a ter orçamentada a obra da 'Estrada regional Curral das Freiras-Boaventura', estrada regional n.º 107, 1.ª fase, entre Casas Próximas e Ribeira do Cidrão, com ligação continuada da "Estrada regional Curral das Freiras-Boaventura", estrada regional n.º 107, 2.ª fase, troço entre os perfis 29 e 40 e ponte.

"No passado, as obras chegaram a iniciar-se. Mas, razões diversas fizeram com que o Governo Regional tivesse deixado o projecto por concluir. Está na hora de relançar esta justa reivindicação. Assim, as pessoas abaixo-assinadas apelam ao Governo Regional da Madeira que considere como prioritária a construção da ligação rodoviária entre as freguesias do Curral das Freiras e de Boaventura", reforça a força partidária.