Livro 'Apenas o Largo Silêncio' lançado amanhã no Museu de Imprensa

O lançamento do livro 'Apenas o Largo Silêncio', de Emanuel Bento, realiza-se amanhã, às 18 horas, no Museu de Imprensa da Madeira, e será apresentado pelo reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

Esta é a obra número 2 da Colecção Poiesis da Fraternitas, que iniciou a sua actividade, no Funchal, em 2019, estando associada ao EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia de Macaronésia, que já vão para a VIII edição e cujos encontros se realizam, por norma, anualmente em casa um dos arquipélagos da Macaronésia (Açores/Madeira/Canárias/Cabo Verde), em que o autor participou nos últimos três anos.

Na selecção de cinquenta poemas que o autor escolheu para publicação, no que é, recorde-se, o seu primeiro livro impresso, encontra-se bem presente a ideia de logos grego (palavra + pensamento) que caracteriza o ser humano e, sobretudo, lhe permite a reflexão sobre o mundo e a sua própria condição, num exercício que mostra a respiração do próprio mundo, do que nos rodeia e somos, como também os dilemas que diariamente enfrentamos enquanto caminhamos na Terra.

Mais sobre o autor:

Nasceu a 2 de Outubro de 1967, em Câmara de Lobos, na ilha da Madeira. Fez os estudos secundários e frequentou a Universidade da Madeira durante alguns anos em Estudos Portugueses, embora não tenha concluído a licenciatura.

Foi jornalista do Diário de Notícias da Madeira e no Quinzenário O Garajau. Durante o período da actividade de jornalista foi vice-presidente da Direcção Regional do Sindicato de Jornalistas entre 2004/2006.

Desde 2006 que tem desempenhado funções na área da assessoria e comunicação, quer em Lisboa, quer na Região, tendo estado ligado, nessas funções e no que se refere à cultura, estado ligado à organização de uma Feira do Livro e na comunicação das Comemorações 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

Participou, por convite, nos EIPOEMAS de Porto Santo (V), Cabo Verde (VI) e Açores (VII). Embora tenha editado muito on-line.