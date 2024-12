CDU afirma que a "população do Curral Velho em Santo António lutou e venceu"

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, afirmou, hoje, que o anúncio a construção de 40 bolsas de estacionamento para a zona alta do Curral Velho, na freguesia de Santo António, "não surge por acaso. Esta é uma conquista das populações porque nunca desistiram de lutar por esta justa reivindicação".

A CDU esteve, esta manhã, nessa zona alta do Funchal onde, "ao longo de décadas", "têm sido confrontadas com dificuldades agravadas pelo distanciamento do centro urbano".

Esta vitória das populações só foi possível porque nunca desistiram de lutar! Depois de vários abaixo-assinados e pressões contínuas dos moradores do Curral Velho; depois da intervenção da CDU mobilizando a população e apresentando propostas em todos os orçamentos camarários, para que garantissem as verbas necessárias à concretização desta obra no terreno, identificando terrenos e zonas específicas para a construção das bolsas de estacionamento, fundamentais para um parqueamento automóvel mais seguro, garantindo a quem aqui vive circulação em segurança. Hoje, podemos afirmar que a partir do Curral Velho, "valeu a pena lutar" Herlanda Amado

A CDU apela à luta da população, mesmo que as conquistas possam levar vários anos a serem concretizadas. "Nestes processos as populações poderão contar sempre com a intervenção persistente e resistente da CDU", assegura a deputada municipal.