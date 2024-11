Carrinha adaptada facilita transporte no Curral das Freiras

Uma carrinha de 9 lugares, adaptada ao transporte em cadeira de rodas, foi entregue esta terça-feira no Curral das Freiras. Trata-se de uma iniciativa ao abrigo do projecto 'Curral das Freiras Inclusivo e Solidário'. A Secretária Regional da Agricultura Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, participou na iniciativa, juntamente com os Presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia, Leonel Silva e Manuel Salustino.

"Uma iniciativa da responsabilidade da Junta de Freguesia que contou com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e do Governo Regional que assegura a componente regional, num investimento global de 68.985,38 € que integra também 2 cadeiras de rodas", refere nota à imprensa.

Este é um projecto apoiado através do Grupo de Acção Local ACAPORAMA (ACA 108/2022), também presente através do Presidente da Direção, Sérgio Oliveira.

Na ocasião a secretária reconheceu o trabalho promovido pela Junta de Freguesia no apoio à população desta freguesia e sublinhou que as verbas destinadas ao desenvolvimento local aplicados em projectos de índole social devem constituir uma prioridade.