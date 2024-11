O Porto Santo "não pode ficar impedido de acompanhar a vanguarda das comunicações", afirmou Carla Rosado, numa intervenção em que abordou a necessidade de garantir a ligação do cabo submarino ao Porto Santo.

A deputada do PSD não aceita que o governo da República anterior, do PS, não tenha incluído a ligação Madeira-Porto Santo que, se não for feita ao mesmo tempo da ligação principal, terá custos muito elevados.