No Curral das Freiras não faltaram meios aos bombeiros

A deputada do PS Marta Freitas questionou o comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz sobre a participação daquele corpo de bombeiros, durante os incêndios de Agosto. Leonardo Pereira diz que os Sapadores de Santa Cruz foram empenhados no dia 17, para o Curral das Freitas, e rendidos no dia 18 à tarde.

Depois disso, os bombeiros só foram solicitados no dia 21, quando a actuação dos Canadair, para assessoras os bombeiros de Santana, no apoio às eventuais descargas. “Estivemos lá, das 13 horas às 20”.

Leonardo Pereira diz não conseguir responder sobre a adequação do combate inicial, na Serra de Água, porque não estava lá e porque ainda não há relatórios do sucedido.

O comandante de Santa Cruz também não consegue dizer se o Plano de Protecção Civil foi atempadamente declarado, porque não tem informação oficial sobre o assunto.

Sobre o debrifing ainda não ter acontecido, Leonardo Pereira entende que o mesmo deveria ter sido feito, para fazer os ajustes operacionais necessários. Aos Bombeiros de Santa Cruz, nunca chegou qualquer pedido.

Marta Freitas também questionou se os bombeiros da região têm tido toda a formação necessária, considerando que foi dito, ontem, que os bombeiros deslocados do continente tinham competências não existentes na Região.

Leonardo Pereira disse que os académicos identificam os incêndios como de quinta geração, o que coloca a hipótese de as capacidades/capacitações actuais não estarem ajustadas a essa nova realidade.

Entre as medidas que se impõem está, defende o comandante, a alteração legislativa, que já está desfasada da realidade.

Sobre a necessidade de pedir mais cedo o apoio externo, o comandante dos bombeiros de Santa Cruz, admite que tivesse sido conveniente, mas não se pronuncia taxativamente, por não conhecer tudo o que aconteceu.

Pelo PSD foi Bruno Melim quem questionou o comandante dos Bombeiros de Santa Cruz.

O PSD quis saber se Leonardo Pereia considera ter havido uma actuação competente na Ribeira Brava, ao que o comandante de Santa Cruz diz não lhe caber avaliar as corporações de bombeiros.

Leonardo Pereira disse também ter tido todos os meios solicitados no Curral das Freiras, quando lá esteve. “Sob o meu comando, não houve descoordenação nenhuma”, entre os vários meios de bombeiros.