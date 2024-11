'Impureza' de Luísa Neves lançado na Biblioteca Municipal do Funchal

O livro 'Impureza' da autora Luísa Neves será lançado já na próxima quarta-feira, dia 4 de Dezembro, quando forem 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal. O evento de apresentação do primeiro livro da autora será de entrada livre e gratuita.

Esta é uma obra que reúne prosa e poesia e que remete para outros livros. Segundo a sua sinopse, cada página é dedicada a diferentes publicações, sendo cada cada um um marco da Literatura Mundial. Mais do que ler poemas, é um convite à leitura de cada um dos livros mencionados.

A autora é natural do Funchal, onde nasceu em 1977. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português-Inglês. Para além de ser apaixonada pela leitura e pela escrita, é ainda professora na International Sharing School no Funchal, tendo previamente lecionado em Londres e no Algarve.