Concerto de Natal promovido pela Junta de Freguesia do Porto Santo

A Junta de Freguesia do Porto Santo irá organizar um Concerto de Natal, no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 20 horas, na Igreja da Nossa Senhora da Piedade.

"Contará com a presença do Coro Infanto juvenil desta Junta composto por 33 elementos, seguido de actuação do Coro do Centro Comunitário do Porto Santo que conta com 35 elementos", revela à imprensa.