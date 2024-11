Orçamento da Junta de Freguesia de Santa Luzia aprovado por unanimidade

No passado dia 20 de Novembro, realizou-se, na sede da Junta de Freguesia de Santa Luzia, a reunião ordinária da Assembleia de Freguesia, para a aprovação do orçamento e plano para o ano de 2025., que resultou na aprovação do mesmo, por unanimidade.

Assim, esta autarquia, no próximo ano, contará com um orçamento no valor de 291.383,22 euros, destacando-se a continuidade do apoio às famílias mais necessitadas da nossa Freguesia, investindo um valor total de 84.497,61 euros, que corresponde a 29% do orçamento total da despesa para o ano de 2025.

"Foi uma reunião pacifica onde o executivo desta freguesia salienta a forma positiva e participativa com que decorreram os trabalhos", informa o executivo, acrescentando que o acolhimento das medidas propostas para o Plano de Actividades do próximo ano, por parte dos membros eleitos da oposição comprova que, "acima de tudo, estão os interesses e a salvaguarda do bem-estar de todos os residentes na freguesia de Santa Luzia".

"Manter-se-ão as funções no âmbito das competências da Freguesia, nomeadamente, limpeza e manutenção de veredas, limpeza de caminhos; dar-se-á continuidade aos vários apoios sociais regulamentados pela Junta de Freguesia, desde crianças e jovens em idade escolar, estudantes, apoios na aquisição de medicamentos, apoios a agregados com problemas de condições de habitabilidade, entre outros. Continuaremos a fornecer o apoio às escolas de 1º ciclo com pré-escolar da Freguesia, o apoio a associações desportivas, sociais recreativas e culturais, com destaque para a vertente de formação", informou o presidente da junta.