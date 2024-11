Santa Cruz já brilha para o Natal

O município de Santa Cruz, nomeadamente a zona centro da cidade, já está iluminada e animada para as festas de natal de 2024. A inauguração ocorreu hoje e, a esta hora, continua a animar a baixa santa-cruzense.

As iluminações e os cenários natalícios típicos da quadra levaram muitas pessoas ao evento organizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz, que salienta que pelas ruas estarão "duendes inconstantes pelo Teatro Bolo do Caco, seguindo-se a apresentação de um vídeo mapping por Glitch Visual Artists e a apresentação das iluminações e quadros natalícios", que ocorreu pelas 19h30.

A festa teve "continuidade com a bênção do presépio, com a participação do Coro Infantil da EB1/PE da Assomada, uma arruada pela Banda Municipal de Santa Cruz, seguida de dois concertos, um por Énia Caires e outro pelos Black and White Dixieland Jazz Band, com Diana Duarte", que ainda decorrem.

Um investimento de 500 mil euros em iluminações, decorações natalícias e programação das Festas de Santo Amaro", ou seja que só terminam na segunda quinzena de Janeiro de 2025, destacando-se o facto de haverem "mais pontos e sítios do concelho, implicando um conceito global, criativo, com recurso a mais quantidade e novos tipos de materiais, com inovação, nomeadamente no tipo de tecnologia instalada".

Quase 50 quilómetros de gambiarra, "com cerca de 32 mil lâmpadas, às quais se junta 827.494 lâmpadas de iluminação decorativa", frisava a nota anteriormente noticiada, ou seja uma festa que vai a todas as freguesias, complementados com "5.600 manhãs de páscoa e 120 pinheiros foram distribuídos pelos cenários e por vários espaços ajardinados à volta do concelho".