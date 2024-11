Viaturas já vão a caminho do Rali do Porto Santo

A maior parte das viaturas que darão corpo à caravana do Rali Porto Santo, que é a sétima e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira e que estará na estrada a partir de amanhã, está já a caminho da Ilha Dourada.

Os bólides, assim como a maior parte dos veículos de assistência seguem a bordo no navio Lobo Marinho numa viagem extraordinária criada para o efeito pela Porto Santo Line.

O evento, impulsionado pela Câmara Municipal do Porto Santo e que marca o regresso da modalidade àquela ilha, tem início hoje, às 19 horas, com as verificações administrativas e técnicas iniciais facultativas.