PSP recupera 41 pares de óculos furtados

Na passada sexta-feira, 29 de Novembro, foram identificados dois homens, com idades compreendidas entre os 31 e os 45 anos, pelo crime de furto em estabelecimento, na zona de São Martinho, na Nazaré.

Segundo um comunicado do Comando Regional da PSP da Madeira, os suspeitos recorreram a uma pedra para partir o vidro lateral de um estabelecimento, conseguindo furtar 41 pares de óculos de marca 'Ray Ban' e 'Well's'.

"Após accionamento da PSP para aquele local, os polícias rapidamente identificaram os autores do furto com recurso às imagens CCTV do estabelecimento. A sua intercepção foi possível alguns momentos depois, nas imediações do espaço assaltado, tendo sido possível apreender e recuperar a totalidade dos artigos furtados, no valor comercial total de 4.351 euros. Os óculos foram entregues ao seu legítimo proprietário", lê-se no comunicado.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando pelas restantes diligências processuais em liberdade.