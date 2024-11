Museu História Natural do Funchal promove concerto de Natal gratuito

O Museu de História Natural do Funchal recebe, a 1 de Dezembro, um concerto de Natal.

Este evento, de entrada livre, acontece, pelas 18h00, com a actuação no hall central do Palácio de São Pedro, da Associação Cultural e Artística Sissi, com a participação dos ilustres cantores madeirenses Vânia Fernandes, Cláudia Sousa, Maria Ferreira e Paulo Soares, acompanhados ao piano por Anikó Harangi, revela a autarquia funchalense.

Uma vez que este concerto se realiza num domingo, que é também feriado, todo o repertório a apresentar foi elaborado a pensar nas famílias, será alusivo à época natalícia, bem como terá temas de grandes musicais da Disney como as músicas 'Beauty and the Beast', 'Frozen', entre outros.

O número de pessoas é limitado pelo que as inscrições poderão ser feitas através do email: [email protected]”

O Museu de História Natural do Funchal é o mais antigo museu em actividade no arquipélago da Madeira, tendo sido foi criado em 1929.