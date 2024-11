Miguel Nunes está na frente do Rali Porto Santo

O piloto Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, é o actual líder do Rali Porto Santo, depois de cumprida a primeira metade da 2ª secção que prevê dupla passagem por Golfe e Serras 'Coral'.

Numa nota à imprensa, a organização dá conta de que "João Silva foi o mais rápido na primeira classificativa da manhã e esteve no comando, mas o seu rival na luta pelo título foi muito mais veloz nos 12,00 km de Serras “Coral” e está agora na frente com uma vantagem de 1,4 segundos".

O terceiro lugar é actualmente ocupado por Filipe Freitas, com um Porsche 991 GT3. No entanto, Vasco D. Silva, aos comandos de um Renault Clio Rally4 ocupou o terceiro posto durante os dois primeiros troços do programa.

Durante esta manhã será ainda cumprida nova ronda pelas classificativas já disputadas.