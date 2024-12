Porto Santo ‘alagado’ por forte aguaceiro

Um aguaceiro forte abateu-se neste início de tarde de domingo na ilha do Porto Santo, tendo a estação meteorológica do Porto Santo/Aeroporto, na última hora (entre as 12:40 e as 13:40), registado 19,8 litros por metro quadrado (mm) - valor de aviso amarelo ‘a transbordar’ para aviso laranja (> 20 mm/1h).

Por volta das 13 horas choveu copiosamente, atingindo quantidades extremas de 6,9 mm, em 10 minutos, e acumulando em meia hora 15,7 mm (entre as 12:50 e as 13:20), valor que corresponde a aviso amarelo (10 a 20 mm/1h) para o dobro do tempo.