A formação do Madeira Andebol SAD acaba de derrotar em Istambul, o Uskudar BSK por 28-25, com as turcas em vantagem ao intervalo por 14-13. Uma excelente vitórias das madeirenses, num encontro que contou para a 1.ª mão da 3.ª eliminatória da EHF European Cup.

Um resultado que permite ao Madeira Andebol SAD sonhar com os oitavos de final desta competição. Próximo Sábado, dia16 de Novembro, no Pavilhão do Funchal, disputa-se a segunda mão.