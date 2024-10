Gustavo Miers chamado à selecção de sub-21 de andebol

O madeirense Gustavo Miers, e ainda António Machado e Nuno Oliveira, jovens andebolistas que esta temporada vestem a camisola do Marítimo da Madeira Andebol SAD, estão convocados pelo seleccionador nacional Carlos Martingo para participarem no estágio da selecção nacional de Sub-21, que se realiza entre os dias de 4 a 9 de Novembro em Olhão.

A seleção lusa irá igualmente disputar no dia 8 e 9 jogos de preparação frente à selecção da Áustria. No caso de Gustavo Miers, para além de estar a competir com as cores verde-rubras, tem dado igualmente o seu contributo na Divisão de Honra com as cores do Académico do Funchal.