Martim Fernandes chamado à Seleção Nacional de andebol de Sub-17

O jovem andebolista madeirense Martim Fernandes, atleta que faz parte dos quadros do Fc Porto, está convocado para a Seleção Nacional de Sub-17 de Andebol que vai marcar presença no Torneio Internacional de Tarazona em Espanha.

O jovem andebolista estuda na Cidade do Porto e fez toda a sua formação no Académico do Funchal.

O I V Torneio Internacional de Tarazona, no qual Portugal já marcou presença na edição anterior, conta com vários atletas agora convocados a repetir presença.