PSP identificou condutor que atropelou homem no Funchal e fugiu

A Polícia de Segurança Pública identificou o homem que na madrugada do passado dia 1 de Novembro atropelou um homem na Avenida Sá Carneiro e fugiu do local, por volta das 3h40.

A Brigada de Acidentes da PSP deslocou-se ao local do acidente nessa hora e recolheu os vestígios existentes na via, os quais permitiram identificar a marca da viatura envolvida no sinistro.

Na última quinta-feira a polícia localizou no concelho de Câmara de Lobos um automóvel com as características e danos correspondentes ao sinistro ocorrido, tendo sido identificado o seu condutor, tendo verificado que o mesmo não possuía carta de condução.

“Após apreensão da viatura sinistrada e comunicação prévia ao Ministério Público o suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência pelos crimes de omissão de auxílio e falta de habilitação legal para o exercício da condução”, confirmou a PSP.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para alertar todos os cidadãos que sejam intervenientes em acidentes de viação com vítimas que é obrigatório prestar-lhes o devido auxílio, accionar os meios de socorro (112) e aguardar pela chegada ao local da PSP.