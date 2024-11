Haverá recorde se a temperatura chegar aos 30 graus neste fim-de-semana na Madeira?

O site amador de meteorologia ‘Luso Meteo’ fez esta manhã uma publicação que aponta para a previsão de temperaturas de 30 graus na Madeira neste fim-de-semana e fala na possibilidade de ser atingido o “recorde” da temperatura mais alta nesta altura do ano. O texto tem sido partilhado por muitos madeirenses no Facebook. Será que esta análise está correcta?

O site e página de Facebook ‘Luso Meteo’, criado por um “autodidata” do norte de Portugal que nos últimos anos passou “muitas horas na Internet a aprender” sobre meteorologia, refere que “o tempo no fim-de-semana 9 e 10 de Novembro poderá trazer calor recorde na Madeira” e “será marcado com temperaturas que, em alguns locais, podem mesmo chegar a 30ºC, algo muito anormal para a época”.

Esta publicação motivou dezenas de comentários de madeirenses no Facebook. Algumas pessoas chegam a colocar em causa o rigor da avaliação meteorológica, apontando locais da ilha da Madeira onde o tempo está frio, chuvoso ou com nevoeiro (Santana, Faial, Porto da Cruz, Machico, Garajau e São Roque). Outros apontam para previsões de outras plataformas amadoras, como o Windguru, que indicam que “a temperatura não passará dos 25° no Funchal”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é a entidade pública em Portugal que fornece informação sobre meteorologia, baseada em modelos científicos, que obtém dados a partir de um conjunto de estações espalhadas por todo o território nacional e de satélites internacionais, elaborados por técnicos qualificados e certificados.

A previsão do IPMA para este fim-de-semana aponta efectivamente para temperaturas altas, que podem chegar aos 30 graus no Lugar de Baixo (Ponta do Sol), 28 graus no Funchal (Lazareto), São Vicente e no Porto Moniz, 27 graus na Ponta do Pargo, 26 graus no Lido (Funchal), em Câmara de Lobos, Santa Cruz (Aeroporto) e Machico, 25 graus em Santana e no Caniçal, 21 graus no Santo da Serra, 20 graus na Bica da Cana e 19 graus no Pico do Areeiro. No Porto Santo a temperatura máxima será de 25 graus no sábado e 24 graus no domingo.

Se a temperatura chegar aos 30 graus neste fim-de-semana será um máximo histórico? O delegado do IPMA na Madeira, Victor Prior, explica que “para ser recorde, a temperatura terá de ultrapassar os 29,9 graus registados em Novembro de 1999” no Funchal, que é a referência para a Região. Apesar de haver essa possibilidade, o especialista não acredita que seja agora atingido esse valor na capital da Madeira.

A subida de temperatura nesta altura do ano é popularmente conhecida por Verão de São Martinho. Victor Prior descreve em termos técnicos esta situação: “Tem a ver com a localização do anticiclone dos Açores, que nesta altura do ano se estende dos Açores até a Europa e norte de África, que no seu ramo sul transporta ar quente e seco de latitudes mais baixas. A situação actual é reforçada pela presença de uma região depressionária a oeste das Canárias.