Carrinhas grampeadas no Largo do Município

Pelo menos quatro carrinhas que estavam estacionadas na zona de carga e descarga em frente ao Café Museu, no Largo do Município, no Funchal, foram grampeadas pela Polícia de Segurança Pública.

Segundo foi possível apurar, a multa deveu-se a estacionamento abusivo, uma vez que apesar de estarem em zona de carga e descarga estiveram paradas em zona de mercadorias por várias horas, o que não é permitido.