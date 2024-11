Temperatura já atingiu os 30 ℃ no Lugar de Baixo

As previsões do Instituto Português do Mar e das Atmosfera (IPMA) confirmaram-se. As temperaturas já atingiram os 30,6℃ no Lugar de Baixo, às 9h50, números que não deixam de ser curiosos para esta altura do ano.

Na estação meteorológica do Funchal os termómetros marcaram 28,3℃ até ao momento.

Tal como explicou Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, a subida da temperatura tem a ver com a localização do anticiclone dos Açores, que nesta altura do ano se estende dos Açores até a Europa e norte de África, que no seu ramo sul transporta ar quente e seco de latitudes mais baixas. A situação actual é reforçada pela presença de uma região depressionária a oeste das Canárias.

Esta sexta-feira o DIÁRIO já havia dado conta, na rubrica 'Fact Chek', da publicação no site amador de meteorologia ‘Luso Meteo’, que apontava para a previsão de temperaturas de 30 graus na Madeira neste fim-de-semana.

O mesmo site falava na possibilidade de ser atingido o “recorde” da temperatura mais alta nesta altura do ano, o que não aconteceu, ainda, visto que a temperatura no Funchal não atingiu os 30℃.