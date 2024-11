TEDxFunchal faz hoje um 'Reset' com mais uma edição

O TEDxFunchal regressa, hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, para mais uma edição que promete ficar na memória de todos os seus oradores e participantes.

Mais uma vez, no Funchal, dez oradores vão partilhar as suas ideias em talks curtas, na duração, mas “inspiradoras e impactantes”. Para quem anda mais distraído, as conferências TEDx têm como objectivo levar às suas comunidades “histórias, experiências, conhecimento, transmitidas de uma forma dinâmica, única e transformadora”.

Sob o lema ‘Ideias que valem a pena ser partilhadas’, são organizadas à semelhança das famosas conferências TED. Tal como em todo o mundo, na Região, o TEDxFunchal é organizado, de forma independente, por uma equipa de 10 voluntários, “que pensam fora da caixa e esperam tocar as vidas dos madeirenses que assistem anualmente a talks que permanecem na memória”.

Para este sábado, a equipa do TEDxFunchal está há meses a preparar dez oradores que irão abordar ideias tão variadas, desde a educação à medicina, da parentalidade à defesa nacional.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 17h30 - Sessão de Abertura do XIII Congresso Regional USAM, no Auditório do Sindicato dos Profesores da Madeira

- 10h00 - Leilão PSP - Achados, nas Instalações do Comado Regional da Madeira

- 10h00 às 17h30 - Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza sessão de Abertura Encontro Regional de Voluntários, no Auditório do Museu Casa da Luz

- 10h00 às 22h00 - Madeira Street Arts Festival

- 11h00 - PSD- Maderia realiza Comissão Política extraordinária para debate sobre a moção de censura ao Governo Regional, no Sede do PSD - Madeira

- 11h00 - PCP - Acção de contacto com a população, junto ao Mercado dos Lavradores

- 15h00 - Nacional - Marítimo, do Campeonato Nacional da II Divisão de sub-19, no Cristiano Ronaldo Campus

- 15h00 - AD Galomar - Imortal, da Liga masculina, Pavilhão do Caniço

- 17h00 - PS - Madeira realiza Reunião da Comissão Política, na Sede do Partido

- 17h30 - Nacional - Marítimo, da Liga de Veteranos, no Cristiano Ronaldo Campus

- 18h00 - 9.º Edição do Madeira Piano Fest, no Teatro Baltazar Dias

- 18h00 - Orquestra Clássica da Madeira apresenta Paganini in Jazz, no Auditório do Centro de Congressos do Casino da Madeira

- 18h00 - Concerto de Jazz - 3,º Ano do Curso Profissional de Instrumentista Jazz do Conservatório, no Museu Etnográfico da Madeira - Ribeira Brava

- 18h00 às 22h00 - “Magusto no Mercado”, no Estreito de Câmara de Lobos

- 18h00 às 21h45 - Funchal Noivos & Festas

- 18h30 - Comemoração do São Martinho no Arco de São Jorge

- 19h00 - Espectáculo "Ballet Júnior da Madeira", no Auditório do Fórum Machico

- 19h00 - Festa de São Martinho, com Eucaristia seguida de Procissão, em São Martinho

- 21h00 - Evento Filarmónica em Rock, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo;

- Este é o tricentésimo décimo quarto dia do ano. Faltam 52 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

1918 - Morre, com 38 anos, o poeta francês Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky.

- É proclamada a república de Weimer.

1923 - Hitler lidera um frustrado golpe de Estado em Munique.

1938 - Noite de Cristal (Kristallnacht), na Alemanha nazi. Lojas e habitações de judeus, sinagogas são destruídas. A violência estende-se por mais dois dias.

1953 - Morre, com 39 anos, o escritor galês, Dylan Marlais Thomas, autor de "Retrato do Artista quando Jovem Cão" e "Sob os Bosques de Leite".

- Independência do Kampuchea (Cambodja), antigo protetorado francês.

1958 - Primeiro acidente da aviação comercial portuguesa. Um hidroavião da companhia Artop, num voo entre Lisboa e Funchal, cai ao mar com 36 pessoas a bordo.

1965 - Um corte no fornecimento de energia deixa alguns estados norte-americanos e várias regiões do Canadá sem luz, durante 13 horas e meia.

1967 - Primeira edição da Rolling Stones. O fundador e editor Jann Wenner escreve que a revista "não é apenas sobre música, mas sobre temas e atitudes que a música abrange".

- Morre, com 66 anos, o cantor lírico Tomaz de Aquino Carmelo Alcaide, Tomás Alcaide.

1970 - Morre, com 79 anos, o general Charles De Gaulle, militar, estadista e Presidente francês.

1971 - Os representantes da República Popular da China apresentam-se pela primeira vez nas Nações Unidas.

1975 - O PS e o PPD manifestam, no Terreiro do Paço em Lisboa, o seu apoio ao VI Governo provisório, liderado por Pinheiro de Azevedo.

1976 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova 10 resoluções contra a África do Sul condenando a política de discriminação racial. Numa delas, considera "ilegítimo" o governo de maioria branca.

1981 - A quarta Comissão das Nações Unidas aprova a moção que reconhece o direito à independência de Timor-Leste.

1985 - Garry Kasparov, 22 anos, conquista o título de campeão mundial de xadrez ao vencer o titular Anatoly Karpov.

1986 - Aurora Cunha sagra-se pela terceira vez campeã do mundo de estrada (15 km), em Lisboa (48.31 minutos).

1989 - O Partido Comunista da República Democrática Alemã decide a abertura das fronteiras. A decisão conduz à queda do Muro de Berlim, tomada como símbolo do fim da Guerra Fria.

- Deng Xiaoping, 85 anos, demite-se da presidência da Comissão Militar Central da China.

1990 - A Irlanda elege, pela primeira vez, uma mulher para a Presidência da República, a advogada Mary Robinson.

1991 - Morre, com 70 anos, o ator e cantor francês, nascido em Itália, Yves Montand.

1992 - Diogo Freitas do Amaral, fundador e dirigente do CDS, demite-se do partido.

- O Presidente brasileiro destituído Fernando Collor de Mello, é acusado de vinte delitos graves.

1996 - Os ministros da Energia da Argélia, Espanha e Marrocos e o secretário de Estado português, José Penedos, inauguram, em Hassi R Mel, Saara argelino, o gasoduto Magrebe-Europa.

1999 - O presidente da sociedade Porto 2001, Artur Santos Silva, demite-se por divergências com o ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho.

2002 - A pianista Maria João Pires recebe o prémio IMC - Conselho Internacional da Música - da UNESCO, em Aachen, Alemanha.

2003 - Manuel Monteiro é eleito presidente do Partido da Nova Democracia, no encerramento do congresso fundador que decorreu em Famalicão.

2005 - Processo Casa Pia. O Tribunal da Relação de Lisboa confirma as conclusões do juiz de instrução e determina a não pronúncia de Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves, por não haver indícios que sustentem a prática dos crimes que lhes eram imputados.

- Atentados em Amã, Jordânia, causam 57 mortos e 115 feridos.

- Morre, com 92 anos, Artur Vieira de Andrade, arquiteto, combatente antifascista, impulsionador da candidatura de Humberto Delgado à Presidência, em 1958, e presidente da primeira Comissão Administrativa da Câmara do Porto após o 25 de Abril.

- Morre, aos 82 anos, Suzanne Rosza, violinista húngara, cofundadora do histórico Quarteto Amadeus.

2006 -- Louise Arbour, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, em Genebra, Suíça, e o embaixador cabo-verdiano Luís Fonseca, secretário executivo da CPLP, assinam um memorando de entendimento para consulta mútua e troca de informações sobre direitos humanos.

- O Tribunal Gacaca de Huye, no Ruanda, condena a religiosa católica Marie-Théopista Mukarubibi à pena máxima do país, 30 anos de prisão, por ter revelado o paradeiro de refugiados tutsi e anulado o tratamento de pacientes internados no Hospital Universitário, durante o genocídio de 1994.

- Os deputados eleitos pela Cidade do México aprovam a "Lei da Sociedade de coexistência" que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

- O compositor João Pedro Oliveira conquista o primeiro prémio do concurso internacional de composição Metamorphoses, promovido pela Fundação Musiques & Recherches, Bélgica, e destinado a obras eletroacústicas, com a obra "Et igni Involvens".

- Morre, com 83 anos, Markus Wolf, antigo chefe da contra-espionagem da antiga Alemanha de Leste (RDA), personagem emblemática da Guerra Fria. As suas façanhas inspiraram o famoso romance de John le Carré, "O Espião que Saiu do Frio".

2007 - O governo do Paquistão levanta a restrição de movimentos que tinha imposto à ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, limitada à sua residência em Islamabad. Oposição acusa Musharraf de ter prendido 5.000 apoiantes de Benazir Bhutto.

- Morre, com 82 anos, o antigo Presidente da Venezuela, Luis Herrera Campíns, que dirigiu o país entre 1979 e 1984.

2008 - Milhares de manifestantes tentam impedir na região de Wendland, Baixa-Saxónia, o transporte por comboio de contentores com resíduos nucleares para o depósito provisório de Gorleben, com recurso a bloqueios da via férrea.

2010 - Pela primeira vez os juros da dívida pública tocam os 7%, a fasquia a partir da qual o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, tinha admitido que Portugal precisava de ajuda externa.

- Morre, aos 82 anos, Fernando Aires, professor, escritor, poeta, ensaísta e cronista em vários jornais. Fundador do Círculo Cultural Antero de Quental.

2011 - O presidente do parlamento madeirense, Miguel Mendonça, dá posse ao XI Governo da Região Autónoma da Madeira liderado por Alberto João Jardim, constituído na sequência das eleições legislativas regionais, que se realizaram a 09 de outubro.

- A Rússia e a Geórgia assinam em Genebra, Suíça, um acordo para desbloquear o ingresso russo na Organização Mundial do Comércio (OMC).

2013 - A agência de notação financeira Moody's muda a perspetiva da classificação atribuída à dívida pública portuguesa (Ba3) de negativa para estável.

- Morre, aos 92 anos, Jorge de Mello, empresário foi presidente do grupo CUF (Companhia União Fabril) entre 1942 e 1966. Neto do industrial Alfredo da Silva, fundador do império CUF e filho de Manuel de Mello.

2014 - A Terra Peregrin - Participações SGPS, de Isabel dos Santos, anuncia o lançamento de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição sobre a PT SGPS, oferecendo 1,35 euros por ação, avaliada em 1,21 mil milhões de euros. Na mesma semana, a Oi pronuncia-se sobre a OPA, considerando o momento inoportuno e as condições inaceitáveis.

- Uma ampla maioria dos catalães, cerca de 80%, vota a favor de que a Catalunha seja um Estado independente, numa consulta popular que substituiu o referendo, travado pelo Governo espanhol.

2015 - O parlamento catalão aprova uma resolução dos partidos independentistas Junts Pel Sí e CUP que marca o arranque oficial do processo de independência da Catalunha.

2016 - Os republicanos conquistam, por uma estreita margem, o controlo do Senado norte-americano, depois de já terem assegurado as duas câmaras do Congresso, no dia em que Donald Trump vence as Presidenciais dos Estados Unidos.

2017 - O Supremo Tribunal espanhol fixa uma caução de 150 mil euros à presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, para que possa evitar a prisão.

- A Comissão Europeia decide conceder um adiantamento de 1,5 milhões de euros a Portugal ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União, para apoiar os esforços de reconstrução na sequência dos incêndios florestais em 2016.

- Morre, aos 57 anos, Chuck Mosley, ex-vocalista da banda Faith No More.

2019 - Jordan Santos conquista o prémio de melhor jogador do mundo de futebol de praia, na Gala Beach Soccer Stars 2019, que decorreu no Dubai.

2020 - É decretado o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos 121 municípios mais afetados pela pandemia covid-19. No fim de semana o recolher obrigatório nesses concelhos é a partir das 13:00.

2021 - José Maria Neves é empossado como 5º. Presidente da República de Cabo Verde perante a Assembleia Nacional, cerimónia à qual assistiram, na cidade da Praia, os chefes de Estado de Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Gana e Senegal.

- O internacional Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, Ricardinho, anuncia o fim de uma carreira de 18 anos na seleção de futsal, um mês após ter-se sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

- Morre, com 88 anos, João da Providência Costa, físico, professor jubilado da Universidade de Coimbra, autor de mais de 400 artigos científicos de física e matemática.

- Morre, aos 73 anos, Rui Oliveira e Costa, politólogo, foi dirigente da central sindical União Geral de Trabalhadores (UGT) e deputado eleito pelo PSD na III e IV legislaturas.

2022 - O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anuncia que as forças armadas russas vão retirar-se da cidade ucraniana de Kherson, anexada ilegalmente por Moscovo em setembro.

- Morre, aos 77 anos, Gal Costa, nome artístico de Maria das Graças Penna Burgos, uma das maiores da música popular brasileira com uma voz de 'cristal' inconfundível, conta nas suas interpretações canções como "Meu nome é Gal", "Chuva de prata" e a "Modinha para Gabriela" da banda sonora da primeira telenovela brasileira estreada em Portugal, na RTP, em 1977. Vencedora do Grammy Latino em 2011 pelo seu trabalho como um todo.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declara, numa comunicação ao país a partir da Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa,"Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024".

- O primeiro-ministro, António Costa, afirma que decidiu demitir o seu chefe de gabinete, Vítor Escária, assim que soube que os investigadores judiciais tinham encontrado cerca de 76 mil euros escondidos no seu local de trabalho, em São Bento.

- O partido socialista espanhol (PSOE), liderado por Pedro Sanchez, e Carles Puigdemont, dos independentistas Juntos pela Catalunha (JxCat), assinam, em Bruxelas, um acordo para a viabilização de um novo Governo de esquerda em Espanha.

- Morre, aos 77 anos, Manuel Gusmão, ator, encenador e escritor, membro do Comité Central do Partido Comunista Português, deputado à Assembleia Constituinte (1975/1976). Dirigiu a revista Caderno Vermelho, do Setor Intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP. Premiado em 2011 com o Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, por "Tatuagem e Palimpsesto: da Poesia em Alguns Poetas e Poemas" e, em 2014, o Prémio de Poesia António Gedeão, pelo "Pequeno Tratado das Figuras". Agraciado pelo Governo Português com Medalha de Mérito Cultural.

PENSAMENTO DO DIA: