Madeira vence medalha de bronze de "ilha mais desejada" da Europa

A Wanderlust Magazine, uma prestigiada publicação britânica, acaba de divulgar os resultados da 23.ª edição dos 'Wanderlust Reader Travel Awards', na qual o destino Madeira venceu uma medalha de bronze na categoria de 'Most Desirable Island' da Europa. Ou seja, a terceira ilha mais desejada do continente.

"Foram mais de 3 milhões de votos de 168.000 leitores, que têm em comum a paixão pelas viagens, em 22 categorias, que distinguem os países e as cidades mais desejadas da Europa e do Mundo", salienta uma nota de divulgação.

"A Madeira é distinguida pelos leitores da Wanderlust Magazine enquanto uma das Ilhas mais procuradas da Europa. Este é um reconhecimento internacional que reforça a posição da Região Autónoma da Madeira como um destino de excelência, que se destaca pelo seu património natural, pela hospitalidade e a diversidade de experiências, tanto em terra, como no mar", realça.

Citado na nota como presidente da Associação de Promoção da Madeira, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, acrescenta que "os prémios e distinções recebidas são sempre importantes reconhecimentos pelo nosso trabalho, mas são também aumentam a exigência e servem como incentivos para continuarmos a posicionar-nos enquanto destino de referência, oferecendo experiências diferentes e únicas", frisa.

De referir que nos prémios, há a destacar a Austrália como o país mais desejado no mundo, à frente de Canadá e Japão. Também o país mais desejado da Europa aparece a Itália, seguindo-se a Croácia e a França, num ranking em que Portugal aparece em 10.º.

A cidade mais desejada no mundo é Tóquio, à frente de Singapura e Rio de Janeiro e na Europa a cidade mais desejada é Madrid, depois é Istambul e Dubrovnik, com Lisboa em 5.º.

A região mais desejada no mundo é as Ilhas Galápagos liderando a lista à frente da América do Sul e de Queensland. Na Europa as regiões mais desejadas são as Ilhas Gregas, as ilhas da Croácia e a Nouvelle-Aquitaine. As ilas dos Açores aparecem neste ranking em 4.º lugar.

Entre as ilhas mais desejadas no mundo estão Sri Lanka, Taiwan e Porto Rico, enquanto na Europa, Malta lidera e Irlanda vem a seguir, antes de, como referido, a Madeira.