O Madeira Andebol SAD realizou ao inicio desta tarde, no recinto do Uskudar BSK, uma sessão de trabalho, local onde amanhã as madeirenses disputam frente ao conjunto turco, uma partida relativa à 1.ª mão, da 3.ª eliminatória, da EHF European Cup.

O jogo relembre-se disputa-se às 16 horas de Istambul, 13 horas na Região Autónoma da Madeira. No apronto da tarde, a técnica Sandra Martins Fernandes deu as últimas indicações para o confronto de amanhã.