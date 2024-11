Madeirense que ganhou o Totoloto apostou apenas um euro

O madeirense que ganhou o primeiro prémio do Totoloto, num valor de 9.164.623 euros, apostou apenas um euro.

A aposta foi registada na tabacaria São Francisco, localizada na Rua da Carreira n.º 92, no Funchal, e foi feita em impressão manual, ou seja num boletim preenchido à mão.

Um dos proprietários desta tabacaria referiu ao DIÁRIO que foi contactado ontem à noite por parte dos Jogos Santa Casa, e informado de que a aposta tinha sido registada na Tabacaria São Francisco.

No entanto, o vencedor ainda não é conhecido, até porque “não precisa de se dirigir à tabacaria, pois prémios no valor superior a 5 mil euros são pagos por transferência bancária após reconhecimento presencial ou no departamento de jogos de Lisboa ou no Porto”, explicou.

O empresário assegura que recebeu esta notícia “com grande satisfação” e confidenciou que irá decorar a tabacaria a rigor, pois “é motivo de festa”.

“Pelo que vi, a nível de grandes prémios foi o terceiro maior de sempre dos Jogos Santa Casa, o que nos deixa bastante felizes”, admitiu.