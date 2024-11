Nuno Morna avisa o seu partido sobre moção de censura: “quem manda em mim sou eu”

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) Nuno Morna parece não ter apreciado o facto do líder regional do seu partido, Gonçalo Maia Camelo, ter ontem anunciado que o seu representante na Assembleia Legislativa da Madeira vai votar a favor da moção de censura ao Governo Regional, apresentada pelo Chega. “Tenho 63 anos e já passei muito para lá da minha idade de garoto. Que fique bem claro uma coisa: quem manda em mim sou eu”, disse o deputado num comentário publicado nas redes sociais poucos minutos após ter sido divulgada a posição do Grupo de Coordenação Local da IL sobre a moção de censura.

Na passada quarta-feira o deputado único da Iniciativa Liberal afirmou que "muito provavelmente" ia votar a favor da moção de censura. "Muito provavelmente votarei a favor, porque as razões estão lá. O momento pode não ser o mais adequado, mas tenho que ler com cuidado e digerir bem o que está escrito no texto que o Chega apresentou", declarou.

Nuno Morna foi eleito coordenador da IL na Madeira no final de 2021, cargo para o qual foi reeleito em Janeiro deste ano. Nesse período conseguiu ser eleito como primeiro deputado da Iniciativa Liberal no parlamento regional no escrutínio de 24 de Setembro de 2023, tendo sido confirmado o mandato nas eleições antecipadas de 26 de Maio de 2024. Mas pouco tempo depois, a 16 de Junho de 2024 e na sequência de críticas internas, anunciou que se demitia do cargo de coordenador da IL-Madeira e que não pretendia se recandidatar. Entretanto, os militantes escolheram o advogado Gonçalo Maia Camelo como novo líder regional.