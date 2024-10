Diogo Valério chamado à seleção nacional A de andebol

O guarda-redes do Marítimo, Diogo Valério, é uma das novidades na convocatória do técnico Paulo Pereira para os jogos de qualificação para o Campeonato da Europa, nos próximos dias 7 e 10, em Santo Tirso, partidas a contar para a ronda de qualificação 1 e 6, esta antecipada do Grupo B.

Diogo Valério tem vindo a protagonizar uma excelente temporada sendo esta chamada um justo prémio para o trabalho desenvolvido pelo andebolista com as cores verde-rubras.