Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Utilidade turística na origem do processo de prevaricação. A denúncia anónima que motivou a abertura do inquérito por parte do MP, visando o secretário regional Eduardo Jesus, prende-se com um despacho sobre o hotel Quinta do Furão. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 10.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Um em cinco navios já pernoitam. Porto do Funchal deverá ultrapassar as 300 escalas em 2025. Até Dezembro estão previstas nove estreias * Registo Internacional de Navios da Madeira a um passo do Top 10 mundial.

Albuquerque resiste. Líder do PSD-M diz que recusa demitir-se, que não tem medo de ir novamente a eleições e afasta “soluções forjadas nos bastidores”. Promete ser quente a Comissão Política Regional que analisará a estratégia do partido perante a moção de censura.

Fique também a saber que Sindicatos devem reinventar a comunicação. Substituição de pessoas por tecnologia é um dos desafios aos trabalhadores, admite Alexandre Fernandes, coordenador da USAM, que hoje realiza mais um congresso.

Por fim, ‘Luz verde’ para a montagem das iluminações. Tribunal já deu o visto ao concurso de 3,6 milhões de euros para as decorações de Natal.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.