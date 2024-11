Duas 'rainhas' de visita hoje ao Porto do Funchal

Hoje, duas 'rainhas' da frota da Cunard, 'Queen Victoria' e 'Queen Anne', encontram-se no Porto do Funchal. Os navios, que se encontram atracados em frente ao transatlântico 'Seven Seas Mariner', estão a movimentar um total de 9.108 pessoas, das quais 5 366 são passageiros, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Os três 'gigantes' iniciaram os respectivos cruzeiros no mesmo dia, 3 de Novembro, tendo os 'Queens' partido de em Southampton, e o 'Mariner' de Barcelona.

O 'Queen Victoria' foi o primeiro a chegar para uma escala de 12 horas. A bordo, traz 1.925 passageiros e 960 tripulantes.

Este cruzeiro de 12 noites tem como itinerário, além de Southampton e Funchal, Grã-Canária, La Palma, Lanzarote e Lisboa. O regresso a Southampton está previsto para 15 de Novembro.

O navio volta ao Porto do Funchal no próximo dia 27, num cruzeiro praticamente, com o mesmo itinerário.

Já o 'Queen Anne', o segundo navio a acostar na capital madeirense, com 2.797 passageiros e 1.220 tripulantes a bordo. Fica 11 horas na ilha e parte, às 17 horas, para a vizinha Canárias, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que tem como itinerário: Southampton, (agora) Funchal, La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde acaba esta viagem a 17 de Novembro.

O navio regressa ao Porto do Funchal a 1 de Dezembro, em mais um cruzeiro pelas ilhas Atlânticas.

O 'Queen Anne' será também um dos navios presentes a 31 de Dezembro na passagem de ano na Madeira.

Quanto ao 'Seven Seas Mariner' veio de Málaga e faz uma escala de 9 horas no Porto do Funchal. A bordo, viajam 644 passageiros e 459 tripulantes. O navio iniciou este cruzeiro de 14 noites, em Barcelona, e tem escalas, além de Málaga e Funchal, em Hamilton, na Bermuda e em Miami, destino final desta travessia atlântica.

Vai ficar posicionado neste porto, operando cruzeiros para as Caraíbas e em janeiro, parte para uma viagem de 168 noites que termina em Miami a 24 de Junho.